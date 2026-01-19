Женщина приняла симптомы смертельной болезни за начало менопаузы

Британка Мишель Григгс приняла симптомы развивающейся у нее смертельной болезни за начало менопаузы. Историю 50-летней матери-одиночки опубликовало издание Daily Mail.

По словам Григгс, в июне 2024 года она стала отмечать у себя неожиданные кровотечения, боли в суставах и ночную потливость. В последующие два месяца симптомы ухудшились. Женщина списала ухудшение самочувствия на приближающийся климакс, но после нескольких обследований оказалось, что у нее рак шейки матки первой стадии.

«Это был настоящий шок, потому что я регулярно сдавала мазки и даже не думала о раке», — рассказала она.

После сдачи анализов Григгс прошла интенсивный курс химиотерапии, лучевой терапии и брахитерапии — разновидности лучевой терапии, при которой небольшие излучающие стержни воздействуют на шейку матки. После двух месяцев лечения у нее выпали брови, ресницы и большая часть волос, но женщина продолжала ходить на работу.

В сентябре 2025 года врачи объявили Григгс, что она вышла в ремиссию. Теперь женщина будет регулярно проходить обследования, чтобы убедиться, что рак не вернется.

«Иногда меня все еще мучает усталость. Я уже не могу ходить так быстро, как раньше. Но других побочных эффектов не осталось, мои ресницы и брови отросли, и в декабре я впервые подстриглась», — сообщила она.

