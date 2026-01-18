Эксперт высказался о завлениях о распространении опасного аденовируса

Данных, свидетельствующих о якобы угрозе пандемии, связанной с распространением аденовируса, на текущий момент нет. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала, что в США распространяется опасный аденовирус, который похож на ОРВИ, но вызывает тяжелые последствия и легко поражает внутренние органы.

"Стоит отметить, что данные о распространении нового типа вируса не подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а количество заболевших, госпитализированных и умерших, которые приводятся некоторыми СМИ, отражают ситуацию не по аденовирусной инфекции, а по гриппу, который диагностируется гораздо чаще и нередко вызывает летальные исходы среди лиц из групп риска и невакцинированных. Кроме того, распространение аденовируса не приводит к росту заболеваемости гриппом. В настоящее время нет данных, свидетельствующих об угрозе пандемии, связанной с распространением аденовируса", - сказал он.

Чуланов уточнил, что аденовирусы входят в число возбудителей ОРВИ и распространены повсеместно. Случаи фиксируются в течение всего года и имеют сезонность. При этом доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов - на второй неделе этого года она составила всего 0,8%.

Он также добавил, что аденовирусная инфекция поражает дыхательные пути, глаза, кишечник, мочевой пузырь, лимфатическую и нервную системы. Среди симптомов можно выделить высокую температуру, кашель, боль в горле, заложенность носа, слабость. Инфекция может приводить к развитию фарингита, конъюнктивита, гастроэнтерита, пневмонии, бронхита.

Аденовирусы передаются воздушно-капельным путем, реже - пищевым и контактно-бытовым путями. В профилактике ведущую роль играет соблюдение правил гигиены: регулярное мытье рук, использование антисептиков, проветривание помещений.