Эксперт пояснил, почему аналоги лекарств дешевле оригинальных

Аналоги лекарств дешевле оригинальных не потому, что они хуже, а потому что на их создание компания затрачивает меньше средств, рассказал "РГ" директор по связям с инвесторами компании "Озон Фармацевтика" Дмитрий Коваленко.

"Бизнес оригинальных фармкомпаний и производителей дженериков устроен по-разному", - говорит эксперт.

Так, создание оригинального препарата, по его словам, это - не просто идея и лаборатория, а годы исследований, клинические испытания, миллиарды рублей и постоянный риск неудачи. Девять из десяти молекул не доходят до рынка, отмечает Коваленко.

"Чтобы компенсировать эти затраты, компании получают патент - право временной монополии. Оно позволяет удерживать более высокую цену и вернуть инвестиции. Без этого механизма разработка новых лекарств просто бы остановилась", - подчеркнул эксперт.

Когда срок патента заканчивается, появляются дженерики - воспроизведенные препараты, где активное вещество то же, но производитель уже другой. Компании, которые их выпускают, не проводят фундаментальных исследований, их задача - доказать, что средство эквивалентно оригиналу по эффективности и безопасности. Регистрация дженериков занимает меньше времени, себестоимость их ниже, а значит, цена для потребителя становится доступной.

Коваленко добавил, что рынок дженериков крайне конкурентный, ведь как только патент истекает, на один препарат может появиться сразу несколько аналогов. Это тоже влияет на снижение цен.

При этом оригинальные компании обычно стараются продлить эксклюзивность, говорит он. Иногда они меняют форму выпуска, добавляют новые комбинации дозировок, вступают в судебные споры или пытаются повлиять на законодательство. Но все это лишь временные меры. Как только срок защиты заканчивается, рынок открывается для конкурентов, и цены падают.

При этом важно понимать, что отсутствие патента не означает мгновенного выпуска препарата, обратил внимание Коваленко.

"Даже дженерик должен пройти полный путь - от лаборатории до аптеки. А в фармацевтике спешка недопустима", - заключил эксперт.

Между тем сегодня российские производители производят большой перечень лекарств от сахарного диабета, в том числе аналоги оригинальных препаратов, отмечают в ГК "Фармасинтез". Это повысило доступность таких лекарств для пациентов, привело к снижению цен и большему охвату пациентов. Среди таких лекарств широкий перечень тех, которые угнетают образование глюкозы в печени и стимулируют выработку инсулина, рассказал в беседе с "РГ" президент компании Викрам Пуния. Он привел в пример российское лекарство с действующим веществом семаглудит, которое сегодня стоит в разы меньше, чем оригинальный препарат с таким же действующим веществом в США и Европе.

Создание уникальных препаратов также важно, поскольку они создают прорыв в лечении. Среди них, по словам гендиректора Pharmedu Татьяны Ходанович, заслуживают отдельного внимания новые российские препараты от рака, а также инновационные отечественные лекарства от мигрени совершенно новой группы - гепанты.

Между тем, несмотря на сложные геополитические условия, отечественный фармацевтический рынок в 2025 году продемонстрировал неплохой рост, обратила внимание коммерческий директор ООО "ТендерПро" Елена Астафьева. По ее словам, количество инвестпроектов за эти 12 месяцев выросло почти на 20%. Их сумма достигла 54,7 млрд рублей. При этом чуть больше половины компаний фармацевтической отрасли (51,3%) вкладывали средства в строительство производств медицинских изделий, а 48,7% - в производство лекарственных препаратов.

Астафьева уточнила, что в 2025 году фармпредприятия инвестировали преимущественно в создание новых производств (78,4% от всех проектов), модернизацию (11,8%) и расширение существующих производств (9,8%). Более половины реализующихся инвестиционных проектов по итогам 2025 года находились на этапах строительства (25%), предпроектных проработок (17,8%) и проектирования (12,2%).

Лидерами по числу инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли стали Центральный федеральный округ, на который приходится 45,9% от всех инвестпроектов в стране, а также Приволжский федеральный округ (18,9%), Сибирский федеральный округ (13,5%), Уральский федеральный округ (10,8%) и Северо-Западный федеральный округ (8,1%).