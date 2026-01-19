Эксперт ответил, что поможет разработать препарат от нового патогена

Резерв вакцинных препаратов, так называемых "консервов", в будущем, при появлении нового и опасного патогена с пандемическим потенциалом, поможет создать препарат легче и быстрее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Безусловно. Банк "консервов" вакцинных препаратов, то есть прототипы вакцин против тех возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут вызвать крупные эпидемии и даже пандемии, является единственно верным подходом к решению этой проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос поможет ли опыт создания вакцин в будущем разработать препарат быстрее и легче.

Гинцбург объяснил, что платформенный подход к созданию вакцины позволяет на основе одной технологии создавать другие вакцинные препараты против возбудителей, передающихся воздушно-капельным путем и способных вызывать крупные эпидемии и пандемии. В частности, благодаря этой технологии была создана вакцина против гриппа, против возбудителя ближневосточного респираторного синдрома и против COVID-19.