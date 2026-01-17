В США стремительно распространяется новая опасная форма аденовируса

В США набирает силу вирусная инфекция, представляющая большую угрозу, чем COVID-19 и не поддающаяся лечению.

Этот новый аденовирус часто принимают за обычные респираторные заболевания или грипп, однако он быстро поражает дыхательную систему, зрение, почки и другие важные органы. Вирус крайне заразен, легко передается между людьми и особенно активен в холодное время года.

Эксперты выражают серьезную тревогу, предупреждая о недопустимости игнорирования проблемы, так как существует угроза возникновения новой глобальной пандемии, подобной началу распространения COVID-19.

Подчеркивается, что этот вирус является одной из основных причин значительного роста заболеваемости гриппом, что привело к 7,5 миллионам подтвержденных случаев, 81 тысяче случаев госпитализации и 3100 смертям только в этом сезоне. В настоящее время власти выясняют происхождение вируса и рассматривают версию о его искусственном создании как нового вида биологического оружия.