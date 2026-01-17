Врач раскрыл секрет исцеления мужчины от рака легких на острове

Врач Черемушкин раскрыл секрет исцеления жителя США от рака легких на острове
История жителя США Стаматиса Мораитиса, который 40 лет назад узнал о раке легких, но чудесным образом исцелился на "острове долгожителей", имеет под собой прозаическую основу. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
По его словам, "чудо" объясняется, прежде всего, тем, что многие заболевания, связанные с работой в сложных условиях, например, с углем и пылью, клинически похожи на рак легкого. Как пояснил Черемушкин, современные методы позволяют с хорошей вероятностью поставить диагноз, а те, которые использовались 40 лет назад, не были так точны.
«В первую очередь надо рассматривать версию ошибки при постановке диагноза», — подчеркнул специалист.
В пользу этой версии, отметил врач, говорит и то, что исцеление произошло после переезда Мораитиса на чистый в плане экологии остров в море.
Черемушкин добавил, что американец, скорее всего, подхватил инфекцию с неким ауто- или аллергическим компонентом, она же привела к изменениям, очень похожим на рак.
Ранее историю Мораитиса рассказала газета Daily Express. Мужчине было около 65 лет, когда медики в США сообщили ему о раке легкого и дали не более полугода жизни. Однако американец переехал на историческую родину — греческий остров Икария — и прожил там еще 40 лет.
Спустя годы он даже приезжал обратно в США, чтобы встретиться с "похоронившими" его врачами, однако к тому моменту те уже все умерли.