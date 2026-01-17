Врач раскрыл секрет исцеления мужчины от рака легких на острове

История жителя США Стаматиса Мораитиса, который 40 лет назад узнал о раке легких, но чудесным образом исцелился на "острове долгожителей", имеет под собой прозаическую основу. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

© РИА Новости

По его словам, "чудо" объясняется, прежде всего, тем, что многие заболевания, связанные с работой в сложных условиях, например, с углем и пылью, клинически похожи на рак легкого. Как пояснил Черемушкин, современные методы позволяют с хорошей вероятностью поставить диагноз, а те, которые использовались 40 лет назад, не были так точны.

«В первую очередь надо рассматривать версию ошибки при постановке диагноза», — подчеркнул специалист.

В пользу этой версии, отметил врач, говорит и то, что исцеление произошло после переезда Мораитиса на чистый в плане экологии остров в море.

Черемушкин добавил, что американец, скорее всего, подхватил инфекцию с неким ауто- или аллергическим компонентом, она же привела к изменениям, очень похожим на рак.

Ранее историю Мораитиса рассказала газета Daily Express. Мужчине было около 65 лет, когда медики в США сообщили ему о раке легкого и дали не более полугода жизни. Однако американец переехал на историческую родину — греческий остров Икария — и прожил там еще 40 лет.

Спустя годы он даже приезжал обратно в США, чтобы встретиться с "похоронившими" его врачами, однако к тому моменту те уже все умерли.