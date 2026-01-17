Ольга Бутакова: Необходимо развивать службы паллиативной помощи на дому

Российская Газета

Рано или поздно, но с очень тяжелой темой ухода из жизни родных и близких сталкиваются все. Это всегда огромное испытание и для больного, который понимает, что его дни сочтены, и для его семьи. При этом далеко не все знают, что в стране за последние годы построена (и продолжает улучшаться) система паллиативной помощи. Как она работает и какую поддержку можно получить? Об этом "РГ" — Неделе рассказала руководитель службы сопровождения случая фонда помощи хосписам "Вера" Ольга Бутакова.

Где искать помощь, если в семье неизлечимый больной
Большинство неизлечимо больных людей, даже нуждаясь в круглосуточном наблюдении, не хотят в больницу, надеются остаться дома. Как помочь семье организовать такой уход?

Ольга Бутакова: Большинство людей, которым требуется паллиативная помощь, конечно же, хотят находиться рядом с близкими. Когда человек остается дома, снижается тревога, возвращается чувство контроля и безопасности. Он окружен своими вещами, запахами, привычным укладом — и это влияет на качество жизни.

Международные исследования показывают: около 80% пациентов предпочитают оставаться дома и только 20% действительно нуждаются в госпитализации. Поэтому совершенно необходимо развивать службы паллиативной помощи на дому по всей стране, чтобы каждый человек мог получать качественную помощь в привычных условиях.

Один из фокусов работы нашего фонда — поддержка региональных организаций. Например, деньги, которые мы сможем привлечь в рамках крупнейшего благотворительного проекта "Курс добра", пойдут на развитие служб паллиативной помощи на дому в регионах России.

К слову, наши коллеги в регионах подтверждают — не так важно, идет речь о пожилых пациентах или, например, о детях с неизлечимыми заболеваниями, большинство мечтает оставаться дома.

Как помочь семье? Нужно обучение от умения переворачивать и правильно обрабатывать лежачего больного до знания специальных средств ухода. Где семья может получить такую подготовку?

Ольга Бутакова: Самое главное для семьи — это поддержка и знания. Уход за тяжелобольным человеком требует не только физической силы, но и уверенности, что ты все делаешь правильно.

В Москве обучение организовано через Центр паллиативной помощи и доступно всем, кто стоит на учете (то есть больному присвоен паллиативный статус), и их близким. Врачи и медсестры приезжают домой, показывают, как переворачивать пациента, как обрабатывать пролежни, как правильно давать обезболивающее. Есть и симуляционный центр при департаменте соцзащиты, где родственники могут отработать все навыки под контролем специалистов.

Во многих регионах работают общественные организации, и помощь семья может получить, обратившись туда. Например, в Перми работает фонд "Дедморозим", сопровождающий тяжелобольных детей. Его специалисты обучают родителей прямо на дому. А в Петербурге есть служба "Хоспис на дому".

Кроме того, фонд "Вера" развивает портал "Про Паллиатив", там много полезной информации — бесплатные видеоуроки, методички и ответы на самые частые вопросы.

Это особенно важно для регионов, где до сих пор не хватает очных школ ухода.

Можно ли рассчитывать на помощь государства что именно ожидать от паллиативной службы на дому?

Ольга Бутакова: К сожалению, государственная паллиативная служба не предоставляет сиделок. Социальная помощь возможна, но она ограничена и получают ее не все категории пациентов.

Если пациент с паллиативным статусом живет не один, если вместе с ним в квартире зарегистрированы родственники, соцработник обычно не назначается, поскольку формально считается, что есть кому ухаживать.

При этом даже если соцработники приходят, они не выполняют функции сиделки — они могут помочь по хозяйству, сделать уброку, приготовить еду, сходить в аптеку, но не обеспечивают медицинский уход.

Поэтому в любом случае основные обязанности ложатся на близких и родных больного человека.

Как обеспечить психологическую поддержку членам семьи, особенно если нет средств на сиделку?

Ольга Бутакова: Психологическая поддержка — не роскошь, а часть паллиативной помощи. Например, в Москве при Центре паллиативной помощи работают профессиональные психологи.

В Москве действительно служба паллиативной помощи работает четко. На что рассчитывать жителям небольших городков, где такой развитой службы нет?

Ольга Бутакова: Семья из любого региона, которая столкнулась с онкодиагнозом, может обратиться на горячую линию службы "Ясное утро". Подготовленные операторы оказывают психологическую поддержку. Специалисты службы проводят очные и онлайн-группы — в том числе по гореванию. Это такие специальные занятия с психологом, которые помогают справиться с самым тяжелым периодом в жизни — уходом близкого.

В службе "Хоспис на дому" говорят, что эмоциональная поддержка может быть и практической: "Иногда семья нуждается не столько в психологе, сколько в человеке, который поможет приготовить еду, посидит с больным пару часов, чтобы близкие могли просто отдохнуть".

Памятка

Как получить помощь

1. Первый шаг — оформление паллиативного статуса больного. Начните с лечащего врача (если у пациента онкодиагноз — заключение дает онколог, если тяжелое хроническое заболевание — врачебная комиссия медучреждения, куда прикреплен больной).

2. После получения медицинского заключения о нуждаемости в паллиативной помощи нужно встать на учет в паллиативной службе вашего региона (хоспис, выездная служба) — это ключ к получению всей помощи.

3. Используйте право на бесплатные лекарства и медицинские изделия. Рецепты выписывает врач паллиативной службы, а заявку на оборудование оформляют через то же учреждение.

4. С августа 2025 года действует новый перечень медицинских изделий, которые можно получить бесплатно. В него входят:

  • предметы, облегчающие уход, — функциональные кровати, противопролежневые матрасы, ходунки, кресла-туалеты, устройства для подъема/перемещения пациента, впитывающее белье (подгузники, пеленки);
  • оборудование для поддержки функций организма — кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, ингаляторы, небулайзеры, откашливатели, переносные мониторы состояния, инфузионные насосы, шприцевые дозаторы, стомные и мочевые мешки, катетеры.

Кстати

Также неизлечимо больных людей и их родных поддерживают операторы круглосуточной и бесплатной горячей линии фонда "Вера": 8-800-700-84-36. Она работает для всех регионов России.