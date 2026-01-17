Вирусолог ответил, стоит ли бояться новой пандемии в 2026 году

Объективных причин волноваться нет.

Граждане продолжают прививаться от краснухи и оспы, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Виктор Ларичев.

«Вероятность, что вирус вызовет пандемию, есть всегда, но это всё домыслы. Давайте пофантазируем, а вдруг Земля налетит на ось и так далее. Это всё прогнозы, представления, которые, может, будут, может, нет. Это досужие разговоры. У нас вакцинироваться меньше не стали, прививка от краснухи входит в календарь обязательных прививок, поэтому непонятно, кто сказал, что вакцинироваться стали меньше. Обезьянья оспа тоже, у нас огромная прослойка людей, которые вакцинировались от оспы, они все если заразятся, то перенесут очень легко. Можно много говорить, почему не будет пандемии. Объективных причин волноваться нет, просто запугивают».

Ранее портал Daily Star опубликовал предупреждение об угрозе новой пандемии в 2026 году. Издание со ссылкой на учёных сообщило, что человечеству может грозить условно названная «Болезнь X». В перечень потенциальных угроз вошли обезьянья оспа, краснуха, птичий грипп H5N1 и вирус Оропуче.