В РФ станут быстрее оказывать медпомощь при сердечно-сосудистых заболеваниях

Пациенты, которые обращаются в медучреждения по ОМС с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, теперь будут получать помощь быстрее. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

С 2026 года максимальный срок ожидания консультации врача-специалиста при подозрении на такой диагноз сокращен с 14 до 3 рабочих дней. Срок диагностики - с 14 до 7 дней, срок ожидания специализированной медпомощи - тоже с 14 до 7 дней.

До этого ускоренный порядок действовал только при подозрении на онкологическое заболевание. Теперь сердечно-сосудистые диагнозы уравняли с онкологическими по скорости медпомощи.

Для разных вариантов бесплатной медицинской помощи установлены свои максимальные сроки ожидания приема врача. Например, в случае с участковым терапевтом допустимый предел - 24 часа. Если требуется неотложная первичная помощь - не больше двух часов.

На анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, включая маммографию, отводится до 14 рабочих дней со дня назначения исследований. Такой же срок определен для ожидания консультации врачей-специалистов (считается со дня обращения в медорганизацию) и для специализированной медпомощи (отсчитывается со дня выдачи направления на госпитализацию).

Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, теперь при диспансеризации будут проводиться дополнительные исследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить риски сердечно-сосудистых патологий. Больше видов специализированного и высокотехнологичного лечения стало можно получить по полису ОМС. С 2019 по 2024 год в России создано, реконструировано и отремонтировано свыше 10 тыс. объектов здравоохранения, оснащены оборудованием 653 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения.