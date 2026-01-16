Диетолог объяснил причину частого посещения туалета во время стресса

Диетолог объяснила причину частого посещения туалета во время стресса
Диетолог Ким Плаза объяснила, почему во время стресса многие часто посещают туалет. Слова специалистки приводит Daily Mirror.
Диетолог объяснила, что главная причина проблемы заключается в том, что при стрессе меняется работа кишечника. У некоторых это проявляется частыми позывами в туалет, у других, наоборот, их исчезновением на какое-то время.
Плаза отметила, что психическое состояние, помимо работы кишечника, затрагивает и аппетит. Например, человек может выбирать менее здоровую пищу, что приводит к вздутию, метеоризму, дискомфорту и влияет на частоту посещений туалета.
«Недостаток сна, финансовые трудности и нехватка времени могут нарушить хрупкий баланс микробов, поддерживающих пищеварение, иммунитет и даже психическое здоровье. Это, в свою очередь, может повлиять на способность переваривать пищу и вырабатывать вещества, такие как витамины группы В, улучшающие настроение», — объяснила специалистка.
Ранее диетолог Эми Голдсмит назвала овсяную кашу идеальным вариантом завтрака при запоре. По ее словам, содержание в овсе растворимой и нерастворимой клетчатки обеспечивает идеальное сочетание для правильной работы кишечника.