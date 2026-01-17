Опьянение без алкоголя: что такое синдром автопивоварни и кто в группе риска

Американские ученые провели исследование, которое помогло узнать больше о синдроме автопивоварни (auto-brewery syndrome, или ABS). Выяснилось, что в процессе его возникновения в организме человека участвуют некоторые ключевые бактериальные виды: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и другие, сообщает ScienceDaily. Что такое синдром автопивоварни, какие у него симптомы и кто может входить в группу риска, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога Никиты Харлова.

Что такое синдром автопивоварни и почему он возникает

Синдром автопивоварни — это редкое состояние, при котором организм вырабатывает этанол (спирт) и человек пьянеет, не употребляя ни капли алкоголя.

Все дело в дрожжах. Если в кишечнике человека живет много грибов, например кандидозных, то они могут вызывать брожение. Углеводы могут быть переработаны в этанол, который в дальнейшем попадает в кровь, — объяснил врач.

При синдроме автопивоварни большое значение имеет рацион человека. Чем больше он потребляет пищи, которая может сильно бродить, тем больше будет выраженность синдрома, отметил доктор.

Бродит, как правило, растительная пища: овощи, фрукты, зелень. Мясо и жир не будут давать такого эффекта. Либо же их нужно очень много съесть — столько, сколько человек неспособен физически, — уточнил Харлов.

Первые признаки и основные симптомы синдрома

Первыми признаками развития синдрома автопивоварни могут быть симптомы, связанные с процессами брожения в пищеварительной системе и раздражением кишечника, рассказал доктор. Среди них:

вздутие;

колики;

метеоризм.

Это первые предпосылки, по которым можно заподозрить развитие синдрома автопивоварни. Но он не так часто встречается, потому эти признаки могут быть предвестниками множества других состояний, — подчеркнул врач.

Но главным симптомом этого синдрома является опьянение без употребления алкоголя.

Это состояние вызывает потерю контроля, растормаживание нервной системы. Кто-то становится веселее, кто-то, наоборот, угрюмее, — описал доктор.

Опасные последствия

По словам специалиста, опьянение может произойти в самый неподходящий момент, и человек, например, не сможет делать что-то ответственное.

Или если он будет управлять транспортом и его остановят сотрудники ГАИ, то для него станет сюрпризом, что у него в крови, в дыхании определится существенный процент алкоголя. Тогда ему придется доказывать, что он не виноват. Такие прецеденты уже были в истории, но не в практике России — в других странах. И только в одном случае, о котором я читал, удалось доказать, что человек страдает от синдрома автопивоварни, а не намеренно сел за руль пьяным, — отметил гастроэнтеролог.

Есть и негативные последствия для физического здоровья.

Кишечник становится от алкоголя более проницаемым, и уже за его пределы проникают другие бактерии. Они могут выделять токсины и попадать во внутренние органы, вызывая воспаление, — предупредил доктор. — Если кишечник человека полон различными бактериями, то в нем может идти хроническая интоксикация, которая отравляет весь организм, и он постоянно болеет.

Параллельно у человека могут быть боли в суставах, хроническая усталость, бессонница, тревога. Все это тоже может быть ассоциировано с проблемами в кишечнике, перечислил гастроэнтеролог.

Группы риска

Риск развития синдрома автопивоварни может быть у людей со сниженным иммунитетом — это создает условия для роста и развития бактерий и грибов. Обычно иммунитет этому препятствует, но, если он ослаблен и не может «дать отпор», они активнее размножаются, пояснил специалист. Иммунитет также могут ослабить хронические заболевания.

Также синдром может развиться у тех, кто ест очень много растительного, а животные продукты потребляет в небольшом количестве или вовсе исключает их из рациона. Со временем это тоже может снизить иммунитет, и человек может попасть в группу риска по развитию синдрома автопивоварни, — добавил Харлов.

