Прием лекарства от простуды обернулся ужасными последствиями

Прием популярного лекарства от простуды для 49-летней жительницы Великобритании Джо Дэниелс обернулся серьезной проблемой со здоровьем. Об ужасающих последствиях безобидного лечения она рассказала Daily Mail.

Дэниелс рассказала, что в 2018 году она простудилась и приняла лекарство из домашней аптечки, которое раньше пила много раз. Однако в этот раз препарат вызвал неожиданную реакцию: во рту и на лице появились волдыри, которые стали лопаться и сходить вместе с кожей. По словам девушки, пораженные участки были повсюду, даже из глаз пошла кровь.

Врач-дерматолог Дэниел Кример объяснил, что симптомы британки вызваны редким синдромом Стивенса-Джонсона. Чаще всего он развивается в ответ на прием лекарственных препаратов, содержащих в составе парацетамол. Врач уточнил, что реакция возникает внезапно, даже если раньше человек много раз принимал лекарство и не испытывал никаких побочных эффектов. В десяти процентах случаев синдром Стивенса-Джонсона приводит к летальному исходу из-за того, что в раны попадают бактерии.

Однако Дэниелс повезло — врачи быстро распознали причину ее состояния и назначили правильное лечение. Тем не менее, по словам женщины, последствия перенесенной болезни преследуют ее до сих пор. Она утверждает, что у нее сильно испортилось зрение, а также появилось заболевание десен, спровоцировавшее кариес и изменившее внешность.

