Минздрав РФ утвердил бесплатные приборы для контроля сахара для диабетиков
Теперь пациенты, страдающие диабетом и гипертонической болезнью, при наличии соответствующих показаний, смогут бесплатно получать необходимые медицинские приборы для контроля артериального давления и уровня сахара в крови на всей территории Российской Федерации. Данное нововведение интегрировано в программу государственных гарантий, обеспечивающую бесплатную медицинскую помощь населению. Об этом сообщила Наталья Мокрышева, академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Министерства здравоохранения РФ.
Мокрышева подчеркнула, что включение данных мер в Программу госгарантий создаст равные возможности для граждан в получении доступа к современным цифровым технологиям в медицине, вне зависимости от их места жительства. Кроме того, это обеспечит законодательную и финансовую базу для систематического использования этих технологий в рамках первичной и специализированной медицинской помощи.
В 2022 году в ряде российских регионов был запущен экспериментальный проект по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и гипертонией.
Согласно федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", масштабирование этой услуги в регионах планировалось с 2025 года, пояснила Мокрышева.
Она добавила, что внедрение персональных медицинских помощников в Программу госгарантий позволит улучшить доступность и непрерывность медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями и лиц, нуждающихся в длительном диспансерном наблюдении, благодаря дистанционному мониторингу состояния здоровья и оперативной передаче медицинских данных в медицинские учреждения.
Более половины россиян недовольны качеством работы поликлиник. Россияне будут проходить диспансеризацию по новым правилам.