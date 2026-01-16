Сколько выездов совершили мобильные комплексы в Подмосковье

В Московской области для удобства жителей, которые проживают в отдаленных территориях, организованы выезды мобильных комплексов. В таких комплексах доступно прохождение первого этапа диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

© РИА Новости

«Так, пациенты могут получить консультацию специалиста и пройти необходимые исследования рядом с домом. Всего в прошлом году было совершено свыше 13,1 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 323,1 тысячи человек», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

По данным ведомства, график выездов мобильных комплексов утверждается исходя из потребности населенного пункта. Чтобы

пройти обследование можно обратиться туда без записи. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.