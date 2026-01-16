Врачи спасли россиянина после 40 минут клинической смерти

Свердловские врачи спасли пациента с тремя огнестрельными ранениями: одна из пуль попала в область сердца, пациента дважды реанимировали, и он в общей сложности провел в стадии клинической смерти почти 40 минут. Уже спустя месяц после операции он сам успешно отправился на реабилитацию.

О необычном случае в практике рассказал Минздрав Свердловской области.

Мужчина поступил в Центральную городскую клиническую больницу № 23, у него были повреждены грудная клетка и сердце. Две пули извлекли.

Третья пуля тоже была в грудине: она сломала ребро, из-за чего скопилась кровь в сердечной сумке-перикарде, произошли гемопневмоторакс и контузия легкого.

Чтобы спасти жизнь мужчине, врачи вскрыли грудную клетку для максимально быстрого доступа к пострадавшему участку. Кровоточащая рана в зоне "водителя ритма" привела к брадикардии — замедлению ритма сердца вплоть до его остановки.

Первая клиническая смерть длилась 21 минуту. Хирурги в стерильных перчатках вручную "качали" сердце, пока оно не запустилось.

Вторая клиническая смерть длилась 17 минут, но и тут врачам удалось запустить сердце.

Операция шла два часа. Пулю извлекли, ушили рану сердца, перелили мужчине полтора литра крови. Грудину стянули специальной металлической проволокой и установили плевральные дренажи.

После операции пациент девять дней был на ИВЛ в отделении реанимации. Когда его состояние стабилизировалось, мужчину перевели в отделение неотложной хирургии, где медики наблюдали за его восстановлением в динамике.

В общей сложности мужчина провел в больнице почти месяц, сейчас он проходит реабилитацию. На долечивание он пошел "самостоятельно, своими ногами, без осложнений", отметила завотделением неотложной хирургии ЦГКБ № 23 Оксана Усатова.