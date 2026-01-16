Эксперт рассказал, что понижает эффективность лекарств

Условия хранения препаратов — это результат исследований поведения веществ в лекарствах в разных условиях, поэтому их несоблюдение может снизить эффективность вещества.

«Если препарат хранится неверно, производитель не может гарантировать должного эффекта. Поэтому важно строго следовать инструкциям по применению, условиям хранения и срокам годности», — сказала директор по качеству "Озон Фармацевтика" Евгения Тетерина в беседе с Life.ru.

Так, одним из основных параметров является температура. Каждое лекарство имеет свой температурный режим, указанный в инструкции (например, "хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C"). Несоблюдение этого режима может изменить химический состав препарата, снизить его эффективность и даже создать токсичные вещества.

Еще один параметр — это освещение. Некоторым лекарствам требуется защита от света. Следовательно, их лучше хранить в оригинальной упаковке или темном месте, иначе активные вещества разрушатся.

Также важна влажность, так как некоторые препараты впитывают влагу, тем самым меняют свои свойств.