Остеопат ответил, из-за чего ночью может болеть копчик

Боль в области копчика может быть связана с воспалительными процессами и новообразованиями в органах малого таза, нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата или натяжением в соединительных тканях тела, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Вне зависимости от частоты возникновения и интенсивности симптомов такая боль требует тщательной диагностики, которая определяет тактику лечения. Если боль возникла резко и очевидно связана с травмой, то в первую очередь следует обратиться к травматологу и выполнить рентген, чтобы исключить перелом. В остальных случаях следует обращать внимание на характер болей и сопутствующие симптомы. Например, если болезненность сопровождается проблемами с дефекацией и дискомфортом в аноректальной зоне — необходимо обследоваться у врача-проктолога. Ночные боли могут быть признаком новообразований в области прямой кишки или органов малого таза. В такой ситуации помимо проктолога потребуется консультация онколога», — объяснил врач.

Если новообразования и проктологические заболевания исключены, а боль усиливается при ходьбе или вставании, то причину стоит искать в опорно-двигательном аппарате. По словам доктора, как правило, в этом случае боль практически всегда связана с сочетанием нескольких факторов. Основные – это длительное сидение с опорой на соответствующую область, последствия травм и натяжение крепящейся к копчику фасции.