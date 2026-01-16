Врачи спасли мужчину, которому нужна была срочная пересадка сердца

Главным "предновогодним" стала пересадка сердца мужчине, который находился в тяжелом состоянии. У пациента была дилятационная кардиомиопатия после перенесенного вирусного миокардита, развились серьезные поражения сердца.

"Сердце увеличилось до огромных размеров и занимало половину грудной клетки, — рассказал заместитель главврача Клиник СамГМУ по клинико-экспертной работе, врач-кардиолог Александр Додонов. — Эффективность работы сердца, которую мы определяем фракцией выброса, была очень низкой — 15%, когда обычно она составляет 60–65%. Мы предложили трансплантацию, потому что других вариантов у мужчины не было. В октябре его госпитализировали в стационар, провели дообследование и включили в лист ожидания. Прогноз был крайне неблагоприятный, вероятность того, что он пережил бы январь, была очень низкая. Все сложилось хорошо: у пациента была четвертая группа крови, которая совместима с любой другой группой, и мы нашли орган, который тоже подходит любому пациенту. Мы считаем, это чудо".

Пересадку сердца врачи Самарского центра трансплантации органов и тканей выполнили совместно с коллегами из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России. При этом хирургический этап впервые в регионе был выполнен самостоятельно. Операцию провел хирург центра, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 1 КФХ Клиник СамГМУ Олег Дмитриев. Ранее такие операции в Клиниках СамГМУ проводили только хирурги НМИЦ им. В. И. Шумакова.

Второе чудо произошло с женщиной, которая ждала трансплантацию почки. Сначала ей планировали выполнить родственную пересадку, но донор не подошел.

"Когда пришло время диализной терапии, пациентку госпитализировали для формирования артериовенозной фистулы — это операция для создания постоянного сосудистого доступа для гемодиализа, — говорит заведующая нефрологическим отделением КФТ Клиник СамГМУ Елена Парабина. — Но так случилось, что нашелся подходящий донор, и мы взяли пациентку на трансплантацию на додиализном этапе до формирования фистулы. Это тоже был чудесный случай".

Перед Новым годом врачам удалось спасти еще одну женщину, которой нужна была срочная повторная трансплантация печени. Четыре года назад ей выполнили пересадку в Самарском центре трансплантации органов и тканей. Из-за аутоиммунного заболевания орган больше не мог выполнять свою функцию.

"В этом году у пациентки произошел рецидив аутоиммунного процесса, который опять привел к полной декомпенсацией функции печени, — говорит заведующая инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням по Самаре Екатерина Киндалова. — Пациентка находилась на лечении в стационаре и ситуация была безнадежная. Ей очень повезло, что во время госпитализации нашелся донорский орган. Вообще ситуации, когда пациентам требуется повторная пересадка органа, очень редкие, а сама операция по ретрансплантации крайне сложная".

Всего в 2025 г. в Самарском центре трансплантации органов и тканей выполнили 51 пересадку почки, более чем в два раза увеличили число пересадок печени: если в 2024 г. провели пять пересадок, то в прошедшем году уже 11.