Тревожность перед сном оказалась признаком неизлечимой болезни у ребенка

37-летняя американка Меган Кемпф рассказала о неочевидном симптоме, который стал признаком неизлечимой болезни у ее девятилетней дочери Поппи. Историю женщины опубликовало издание Daily Mail.

По словам Кемпф, впервые она забеспокоилась о здоровье дочери, когда ей исполнилось три года, — ее навыки рисования резко ухудшились. Уже в школе у девочки диагностировали легкую степень умственной отсталости, но родители были уверены, что проблема серьезнее. Вскоре у Поппи появилась тревожность перед сном. Выяснилось, что у нее развилось апноэ — прерывание дыхания во сне.

Видя обеспокоенность матери, невролог направил семью к генетику. Исследование ДНК Поппи показало положительный результат на синдром Санфилиппо типа В — редкий вид детской деменции. Генетический тест сделали и двухлетнему сыну Кемпф, Оливеру, и его результат также оказался положительным.