В Подмосковье отчитались о статистике маммографии

В Московской области женщинам в возрасте старше 40 лет, которые в течение двух последних лет не проходили маммографию, доступна самостоятельная запись на исследование. В 2025 году такой возможностью воспользовались около 15,4 тысячи пациенток. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, маммография является «золотым» стандартом в диагностике новообразований молочных желез, в том числе злокачественных. С помощью такой диагностики можно вовремя обнаружить заболевание и назначить наиболее эффективное лечение.