В Подмосковье отчитались о статистике маммографии

В Подмосковье прохождение маммографии по самозаписи выросло на 23%
В Московской области женщинам в возрасте старше 40 лет, которые в течение двух последних лет не проходили маммографию, доступна самостоятельная запись на исследование. В 2025 году такой возможностью воспользовались около 15,4 тысячи пациенток. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, маммография является «золотым» стандартом в диагностике новообразований молочных желез, в том числе злокачественных. С помощью такой диагностики можно вовремя обнаружить заболевание и назначить наиболее эффективное лечение.
«В прошлом году маммографию по самозаписи в Подмосковье прошли на 23% больше женщин, чем за 2024 год. Исследование обнаружило у них почти 1,8 тыс. отклонений, в 81 случае был подтвержден онкологический диагноз. Эти пациентки были направлены на углубленную диагностику и лечение», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.