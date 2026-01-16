Эксперт Чуланов рассказал, когда ждать роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

ТАСС

Очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет наблюдаться в период с января по февраль, затем она пойдет на спад. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Эксперт рассказал, когда ждать роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
© РИА Новости
"С конца декабря 2025 г. по вторую неделю января 2026 г. в России наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Аналогичная ситуация наблюдалась в России в прошлом эпидемическом сезоне, после чего последовал рост заболеваемости с достижением пика на 10 неделе 2025 года. Учитывая эпидемиологические особенности гриппа и ОРВИ, в текущем эпидемическом сезоне закономерно ожидать очередной рост заболеваемости в январе-феврале с последующим снижением", - сказал он.

Эксперт добавил, что не стоит пренебрегать мерами профилактики гриппа и ОРВИ. Рекомендуется мыть руки или использовать антисептик, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, а также мест массового скопления людей. В помещениях нужно проводить проветривание 2-3 раза в день по 15-20 минут, влажную уборку и поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60%.

"Если вы обнаружили у себя симптомы заболевания, оставайтесь дома - таким образом вы сможете избегать осложнений гриппа и ОРВИ, которые часто возникают, если переносить болезнь "на ногах". Кроме того, оставаясь дома, вы предотвратите распространение вируса среди окружающих на работе, учебе, в общественном транспорте", - подчеркнул Чуланов.