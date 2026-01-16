Для первых пациентов подготавливают вакцину от меланомы

Первые пациенты уже готовятся к получению вакцины от меланомы. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Сейчас пациентам проводится диагностика, некоторым ее уже провели.

Было заказано создание индивидуальных последовательностей мРНК, на основе которых нарабатывается в необходимом количестве вакцина, отметил Гинцбург.

8 января он рассказал, что подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда онкобольных пациентов уже началась.

Гинцбург добавил, что уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, а клинические иммунологи будут определять, необходимо ли последующее введение препарата или можно ограничиться тем, что уже было применено.

До этого Гинцбург рассказал, что эффективность новой отечественной вакцины от меланомы достигает 90%.

9 декабря министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о скором начале применения инновационной вакцины для лечения меланомы.