Врачи объяснили, почему инсульт — не приговор

Место работы моих сегодняшних собеседников — НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Всемирно известное учреждение оказания экстренной медицинской помощи, которую откладывать нельзя, где счет на минуты. Ганипа Рамазанов и Евгений Шевченко — специалисты именно в этой области спасения.

© РИА Новости

Короткая справка. Ганипа Рамазанович — руководитель московского сосудистого центра, заместитель директора НИИ имени Склифосовского. Родился в Махачкале в семье медиков. Дагестанскую медицинскую академию окончил с красным дипломом — так принято в семье. Жена Олеся — акушер-гинеколог. В семье два сына и дочь Дина, кандидат медицинских наук.

Евгений Владимирович возглавляет неврологическое отделение "Склифа". Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию. Его жена Юлия — анестезиолог-реаниматолог в Институте детской травматологии и хирургии. В семье двое детей — сын Марк и дочь Оюна.

Почему собеседников двое? Да потому, что чрезвычайно важно, как различные неврологические сдвиги связаны с состоянием сосудов.

Ганипа Рамазанович, связаны всегда? Начну с примитивного, наверняка вам известного: много жалоб на бессонницу, беспокойство, различные нарушения памяти, тревожность. По-вашему, это всегда связано с состоянием сосудов?

Ганипа Рамазанов: Скорее нет, чем да.

Тогда почему, когда человек плохо спит, он стремится попасть не просто к врачу, иногда даже в больницу, а именно к сосудистому специалисту?

Ганипа Рамазанов: Сосуды пронизывают наш организм. Они есть везде. И значит, любые сдвиги состояния здоровья списывают на сосуды.

Скорая часто таких пациентов привозит в "Склиф"?

Евгений Шевченко: Не просто в "Склиф", а в неврологическое отделение.

Которое вы возглавляете. И вы их принимаете?

Евгений Шевченко: Конечно! Мы же "Склиф"! Может, где-то и могут отказать в госпитализации, а у нас отказ равносилен ЧП.

Тогда обозначьте стандарт лечения таких пациентов.

Евгений Шевченко: Вас удивит банальность ответа, но все начинается с современной диагностики: компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга, ангиографии сосудов головного мозга…

Так много? Это же требует времени…

Евгений Шевченко: В "Склифе" это занимает час-полтора, поскольку все технологии на это направлены.

Это действительно так важно и нужно! Надо ли объяснять, что в подобных случаях госпитализация требуется не всем? Практика показывает, что многие наши "долгие" заболевания таят в себе элементарную медицинскую безграмотность.

Когда большое напряжение, когда требуется особая активность, люди меньше болеют.

Ганипа Рамазанов: Безграмотность? Вы не правы! Сейчас такое обилие всяческой мединформации, что большинство соискателей помощи знают, какой она должна быть, где ее лучше получить, к какому специалисту обратиться.

Вы каждый день принимаете пациентов, общаетесь с ними. Даете когда-нибудь от ворот поворот?

Ганипа Рамазанов: Ни в коем случае! Никогда! Ни как врач, ни как человек.

А можете провести беседу под девизом: "Помоги себе сам"? Чтобы соискатель понял, что нужны не только таблетки, но и осведомленность в отношении к себе самого пациента.

Ганипа Рамазанов: Замечу, за последние годы пациент очень поменялся. Стал грамотнее. Однако эта грамотность бывает во вред. Вот и мы пришли сегодня на беседу не случайно вдвоем: специалист по сосудам и специалист по неврологии.

Тогда — к неврологу. Евгений, вот человек плохо спит. Из ночи в ночь. Его это дико изматывает. Он ваш пациент? По проведении обследования становится очевидным: сбой дают сосуды?.. Утром глаза чешутся. Что-то не получили сосуды глаз. Или всю ночь мучили боли в руках. Сужены артерии рук? К какому врачу направить такого пациента?

Евгений Шевченко: По большому счету, не столько в наше отделение, сколько к сосудистым специалистам.

Примитивный слоган: "Все болезни — от нервов"…

Ганипа Рамазанов: Не такой уж примитивный. Благополучнее жизнь — благополучнее здоровье. Хотя бывают исключения. И поверьте, бывает, что и самая благополучная жизнь чревата серьезными изменениями в тех же сосудах.

И тогда говорят: "С жиру бесится"?

Евгений Шевченко: Грубо! Но оспорить такое сложно. И нет статистики, которая бы убеждала: чем лучше человек живет, тем лучше он себя чувствует. Более того, известно, что, когда большое напряжение, когда требуется особая активность, люди меньше болеют. Во всяком случае — не чаще.

А от чего чаще страдают сосуды? Происходят неврозы?

Ганипа Рамазанов: Точный ответ вряд ли есть у кого-то. Искусственный интеллект сейчас многое подсказывает. Но настоящие тайны нашего организма ему неведомы. И вряд ли будут ведомы. Любой человек — загадка. Ее всегда непросто разгадать.

В вашем сосудистом центре кто ставит диагноз?

Ганипа Рамазанов: Ваш вопрос меня обескуражил. Насколько я знаю, вы всегда говорите о значимости именно врача, а не технологий, которые он использует. Надеюсь, в этом вы правы. Так было, есть и будет.

Но почему в наше время страдающих неврозами и сосудистыми болезнями не становится меньше?

Евгений Шевченко: Очень существенный фактор — рост одиночества. Нередко сталкиваемся с тем, что всякое общение человеку — не только пожилому, но и молодому — заменяют телефон, общение в интернете. Вопросы друг другу не задают. Спрашивают ответа в Яндексе. Это же не только раздолье для мошенников: фальшзвонки и т.д. Это еще и путь к одиночеству.

Не потому ли сейчас столько разговоров о домашних животных, прежде всего о собаках? У соседки по лестничной клетке семнадцать лет жила собака. Последние два года это были бесконечные хождения к ветеринарам. У женщины два вполне благополучных сына, пятеро внуков. Но они живут отдельно. Как сказала соседка однажды: "Очень важно, когда тебя дома ждут". Имелась в виду собака. Несколько дней назад она скончалась. Идет поиск другой.

Ганипа Рамазанов: В этом нет ничего удивительного. Такова данность. Хотя, на мой взгляд, это горький фактор. О подобных ситуациях постоянно узнаем, потому что именно уход животного порой оборачивается серьезными сосудистыми сдвигами. В основном - артериальной гипертензией (повышение артериального давления). Что делать? Не удивляйтесь, вы уже ответили сами: иногда решает проблему приобретение другой собаки, привыкание к ней.

Причиной тромба может быть любое замедление кровотока. Неважно, где произошло замедление: в голове, в сердце, в сосудах ног, рук...

Евгений Шевченко: Но, конечно, надо заниматься проблемой артериального давления. Для этого теперь немало возможностей. Имею в виду и обилие медикаментозных средств. Вот только выбор их должен быть сделан врачом-специалистом. В большинстве поликлиник Москвы, и наверняка не только Москвы, четко отработана система профилактики сосудистых проблем. Правда, уменьшения количества обращений не наблюдается.

Не ради рекламы, а ради справедливости хотел бы особенно подчеркнуть значение столичной программы "Московское долголетие". Начиналась она с небольшого количества участников, но их число постоянно растет. Это замечательные и, уверен, перспективные зоны общения и, значит, сбережения здоровья.

Отойдем от общих рассуждений. Задам вопрос конкретный: в не самые отдаленные времена инсульт воспринимался как смертельная угроза или глубокая инвалидность. Теперь?..

Ганипа Рамазанов: Теперь инсульт — не приговор. Самое главное — успеть вовремя обратиться за профессиональной высококвалифицированной помощью. Нужно немедленно звонить в скорую помощь. Нужно набрать 103 или 112, не отказываться от госпитализации, срочно ехать туда, куда везет СМП.

А по-прежнему говорят: считается, что если инсульт, то нельзя пострадавшего трогать?

Ганипа Рамазанов: Наоборот! Нужно, не теряя ни минуты, доставить больного в стационар, где есть все для спасения.

А если случился тромб? Сколько в день к вам привозят таких?

Ганипа Рамазанов: Каждый день поступают не менее десятка пациентов, пораженных тромбом.

Евгений Шевченко: В течение первого часа идет введение тромболитика. Затем пациента подают в рентген-операционную, где тромб могут удалить.

Могут, — значит, бывает, что и не могут?

Евгений Шевченко: Бывает, в основном тогда, когда упущено время или весьма преклонный возраст, или на фоне других тяжелых заболеваний.

Но почему же так часто от инсульта погибают?

Ганипа Рамазанов: Удивитесь, но… очень частая причина смерти от инсульта — именно позднее обращение за помощью.

Когда у человека инсульт, он сам за помощью не обращается…

Ганипа Рамазанов: Как правило, не он. Как правило, родственники, соседи, друзья, даже случайные прохожие. А все потому, что у человека вдруг перестает двигаться нога или рука. Или временами не движется, немеет. А человек на это не реагирует. За помощью не обращается. Или глотает какие-то препараты по своему усмотрению.

Между тем это очень опасный сигнал. И не надо ждать. Надо торопиться за помощью. К кому и куда обращаться? Да, "Склиф" — не везде. Но ждать и откладывать не надо. Телефон скорой должен быть на страже.

Евгений Шевченко: Очень важно установить причину инсульта. Это ведь только говорят: "Вдруг инсульт!". Поверьте, не вдруг. Есть красивое выражение: "Любовь нечаянно нагрянет". Это не о тромбах. Нечаянно они не появляются. У них всегда есть источник.

О тромбах — поподробнее. Они возникают. Их боятся. Откуда они берутся? Почему одни доживают до глубокой старости и понятия о них не имеют? А другие, не достигнув тридцати лет, становятся их жертвами... Наивные вопросы? А ответы на них есть?

Евгений Шевченко: Есть. Хотя разгадано далеко не все. Что имею в виду под "есть"? Причиной тромба может быть любое замедление кровотока. Неважно, где произошло замедление: в голове, в сердце, в сосудах ног, рук...

Но замедление не обязательно же у всех? Почему у одних оно случается, а у других — нет?

Ганипа Рамазанов: Это многофакторная история: как ты прожил жизнь, какие накопил болезни. Как бы ни двигался прогресс, а говорят: гены пальцем не задавишь. Что делать? Совет на все случаи жизни невозможен. Хотя очевидное назвать можно. На телеэкране, в современном кино — изобилие стройных, активных… Уйдите от телевизора, уберите телефон, выйдите на улицу, оглянитесь вокруг: явная эпидемия ожирения. Хотите совет? Бойтесь лишнего веса.

Даже ковид ему не соперник?

Ганипа Рамазанов: Врачу института скорой помощи нельзя быть столь категоричным, хотя…

Кстати

Мои собеседники — люди совсем не старые. Одному 37 лет, другому — 45. Вес у обоих нормальный. Но Ганипа показывает в телефоне сделанную пять лет назад фотографию: он с явно избыточной массой тела. За полтора года ему удалось сбросить… 25 килограммов.

Рамазанов: Никакого особого напряга. Исключил сахар и мучное, стал бегать после работы. Неважно, что работа заканчивается в разное время, важно пробежать пять, а лучше — десять километров. Сейчас при росте 185 сантиметров вес 92 килограмма. Так что процесс похудения продолжается и чисто по-человечески доставляет радость. Значит, при желании не только нужно, но и можно.

А Евгений Владимирович, знаю, уже восемь лет не курит. Кто заставил?

Шевченко: Желание жить.