Мужчине удалили опухоль весом 60 кг

В Свердловской области 50-летнему пациенту удалили гигантскую опухоль в животе весом 60 килограммов. Как признались онкологи, за 30-летнюю практику они столкнулись с таким впервые.

У мужчины обнаружили липосаркому, которая развивается из жировой ткани вне органов, в связи с чем диагноз поставить обычно крайне трудно. На начальных стадиях липосаркома маскируется под обычную жировую прослойку. Мужчина даже не обращал на это внимание.

«Ну, животик у меня начал расти в 33 года, до 50 лет он не мешал. Я с ним тихонько бегал… В работе не мешало», — рассказывает пациент. Однако после 50 лет уже стало тяжело.

Обнаружить опухоль смогли после снимков с томографа, ее вес оценили в 63 килограмма. Хирурги отказывались оперировать, опасаясь летального исхода, но врачи Свердловского областного онкологического диспансера согласились.

После обследования выяснилось, что в силу размера опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость.

Не на руку была и еще одна особенность липосаркомы: после того как она почти 20 лет медленно росла и вышла на определенный объем, то начала резко увеличиваться. Так, на первичном приеме в онкодиспансере вес мужчины составлял 150 килограммов, а через месяц — уже 180.

Операция была опасна рисками кровопотери и тромбоэмболии из-за давления на нижнюю полую вену и посттромбофлебической болезни у пациента, а также лимфостаза нижних конечностей. Чтобы снизить риски, врачи подготовили систему реинфузии, чтобы собственная кровь мужчины при потере на операции возвращалась обратно в организм.

Пришлось еще и продумать, в каком положении оперировать. Из-за огромного живота мужчина не мог долго лежать на спине, врачам нужно было еще и «пристроить» трубки для интубации.

Бригада врачей работала 7 часов 40 минут. Липосаркому успешно удалили в полном объеме. На весах потом показали ее чистый вес — 59,62 килограмма. Мужчину уже выписали: он прошел реабилитацию, живет обычной жизнью и призывает всех вовремя ходить на диспансеризацию.