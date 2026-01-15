Онколог не поверил в «спасательный круг» для больных раком

Новые препараты должны пройти проверку временем, поэтому не стоит ожидать резких прорывов в лечении онкологии, заявил Евгений Странадко.

© РИА Новости

Любому препарату нужно время, чтобы оценить его эффективность, а пока метастазы в костных тканях у пациентов остаются неразрешенной проблемой медицины, указал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в беседе с НСН.

Новый препарат для лечения рака «Ракурс 223Ra» поступил в медицинские учреждения России. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Отмечается, что медикамент уже прошел регистрацию и разрешен к применению при отдельных видах онкологии, в первую очередь при метастазах в костях. Странадко подчеркнул, что этот вопрос очень актуален.

«Это очень распространенный вид рака, потому что многие опухоли метастазируют в кости. Это одна из самых, так сказать, любимых локализаций болезни. Прежде всего, такое встречается при раке молочной железы у женщин, потом идет головной мозг и рак предстательной железы и легкого у мужчин. Во всем мире — это большая нерешенная проблема. Химиотерапия и лучевая терапия в таком случае может привести к тому, что у человека разрушаются позвонки или сдавливается спинной мозг. А это сделает его парализованным. Пока сложно сказать, что новое лекарство — спасательный круг для людей с такой онкологией. Это еще предстоит выяснить», — подчеркнул он.

Ранее Странадко объяснил НСН, чем вызвана нехватка детских онкологов в России.