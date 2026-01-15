В России могут сделать рецептурными два седативных ветпрепарата

Россельхознадзор считает необходимым ввести продажу седативных ветпрепаратов с действующим веществом "Габапентин" и "Тразодон" по рецепту, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

© РИА Новости

Ранее несколько Telegram-каналов, в том числе "Москва сегодня", сообщили о том, что российские подростки массово травятся ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.