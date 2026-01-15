Врач предупредил о том, что может вызвать аритмию

Бессонница может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе и повысить риск развития аритмии. Об этом заявил кардиолог Кристиано Фариа Пизани, президент Бразильского общества нарушений сердечного ритма (SOBRAC), в комментарии изданию Terra.

© Газета.Ru

По словам врача, хронический недостаток сна приводит к системному дисбалансу в организме. Ключевую роль играет повышенная активность симпатической нервной системы. Эта часть автономной (вегетативной) нервной системы регулирует непроизвольные функции организма, а также отвечает за реакцию на стресс. В случае чрезмерной активации усиливается выброс адреналина, учащается сердцебиение и возрастает вероятность нарушений сердечного ритма.

Пизани отметил, что аритмия опасна не сама по себе, а своими возможными последствиями. Она может способствовать развитию сердечной недостаточности и повышать риск инсульта. Это связано с тем, что при некоторых видах нарушений ритма кровь застаивается в предсердиях. Это приводит к активации механизмов свертывания, вызывая образование тромбов. При движении в кровотоке они могут достичь мозга и закупорить сосуд.

Аналогичный эффект, по словам кардиолога, наблюдается и при апноэ во сне. При этом состоянии у человека многократно возникают паузы в дыхании, что ухудшает снабжение организма кислородом и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.