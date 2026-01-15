Какие нейросети стоматологи используют в работе

В конце 2025 года в стоматологии произошли важные изменения: были представлены новые системы искусственного интеллекта DentalGPT и OralGPT-Omni. Эти технологии помогают врачам точнее ставить диагнозы, подбирать лечение под конкретного пациента и т. д. Свежие разработки прокомментировал основатель сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев.

DentalGPT — это ИИ, созданный специально для стоматологии. Он умеет анализировать данные о здоровье полости рта, работать с рентгеновскими снимками, 3D-сканами и жалобами пациентов. По словам Кудаева, система помогает врачам быстрее и точнее понимать состояние пациента.

OralGPT-Omni идёт ещё дальше. Он объединяет данные из разных источников в реальном времени: снимки, медицинские карты, результаты обследований. На основе этой информации ИИ предлагает индивидуальный план лечения и может заранее заметить возможные проблемы, не дожидаясь осложнений.

На мой взгляд, в ближайшие годы ИИ в стоматологии может реализовать три сценария. Прогнозирование тенденций здоровья полости рта на основе популяционной статистики, выявление системных заболеваний, например, диабет, сердечно‑сосудистые патологии, через анализ состояния рта и повышение точности реставрации за счёт интеграции с 3D‑визуализацией и моделированием.

Использование ИИ также упрощает работу клиник — у врачей появляется больше времени для общения с пациентами и профилактики. Важное направление — телестоматология, которая позволяет получать консультации даже в удалённых регионах.

Сейчас технологии проходят сертификацию, а их полноценный запуск ожидается в 2026 году.