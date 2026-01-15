Офтальмологи спасли пациентке глаз, поврежденный острым карандашом

В Алданском районе Якутии маленький ребенок нечаянно ткнул 34-летнюю женщину в глаз карандашом и глубоко повредил роговицу, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Якутским офтальмологам удалось восстановить поврежденный зрительный орган.

Пациентка попала в глазную больницу 3 января. По словам исполняющего обязанности главного врача Якутской республиканской офтальмологической больницы Пантелеймона Аргунова, у пациентки была глубокая рана роговицы и склеры.

"Врачи выполнили первичную хирургическую обработку, также наложили шов на роговицу", - рассказал врач-офтальмолог.

Операция прошла без осложнений, женщина на днях выписалась из больницы под наблюдение в поликлинике по месту жительства.