В Якутии офтальмологи спасли пациентке глаз, поврежденный острым карандашом
В Алданском районе Якутии маленький ребенок нечаянно ткнул 34-летнюю женщину в глаз карандашом и глубоко повредил роговицу, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Якутским офтальмологам удалось восстановить поврежденный зрительный орган.
Пациентка попала в глазную больницу 3 января. По словам исполняющего обязанности главного врача Якутской республиканской офтальмологической больницы Пантелеймона Аргунова, у пациентки была глубокая рана роговицы и склеры.
"Врачи выполнили первичную хирургическую обработку, также наложили шов на роговицу", - рассказал врач-офтальмолог.
Операция прошла без осложнений, женщина на днях выписалась из больницы под наблюдение в поликлинике по месту жительства.