Правда ли «Метформин» помогает дожить до 90 лет

Американские ученые выяснили, что препарат «Метформин» на 30 процентов увеличивает продолжительность жизни у женщин старшего возраста. Его назначение повлияло на уменьшение риска смертности на одну треть, что позволило множеству участниц исследования дожить до 90 лет и больше. За основу были взяты данные 438 женщин старше 60 лет с диагнозом «диабет второго типа». Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Вечерней Москве» о том, что это за препарат и действительно ли лекарство может влиять на продолжительность жизни.

Как рассказал специалист, «Метформин» — это очень распространенное лекарственное средство для лечения сахарного диабета второго типа. Это один из базовых препаратов, который стоит очень недорого (буквально от 100 рублей за упаковку) и доступен практически в любой российской аптеке по рецепту.

«Его успешно применяют в комбинированной терапии ряда других заболеваний. В частности, он входит в отдельные препараты для лечения ожирения, а также его назначают при ряде сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал он.

Фармэксперт подчеркнул, что «Метформин» является довольно старым препаратом, потому что соединение известно порядка 100 лет. Его высокая эффективность при лечении сахарного диабета второго типа позволяет существенно продлить жизнь возрастным пациентам с этим заболеванием.

«"Метформин" очень неплохо изучен в медицине и вполне может иметь определенный потенциал при лечении ряда других заболеваний. А рост продолжительности жизни у женщин с сахарным диабетом второго типа как раз связан с полезными эффектами препарата в комплексной терапии ряда ассоциированных с возрастом заболеваний. Но важно помнить, что этот препарат назначают строго по показаниям, принимать его без назначения врача небезопасно», — объяснил собеседник «ВМ».

Ранее стало известно, что «Метформин» может снизить риск развития онкологии, а также минимизировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Такой эффект лекарства появился благодаря его противовоспалительному свойству. «Метформин» также может помочь оставаться в тонусе более продолжительное время.