В продаже в интернете обнаружили потенциально опасные капли для глаз

Около трети препаратов не имеют необходимой регистрации, подтверждающей безопасность и эффективность лекарств. В отношении 21 наименования действие деклараций приостановлено или прекращено.

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» обнаружила нарушения при продаже капель для глаз на российских онлайн-ресурсах. Ее исследование показало, что существенная доля продукции этой категории – товары сомнительного качества, которые представляют потенциальную угрозу здоровью покупателей.

Некоторые препараты продаются как средства для профилактики и лечения различных болезней глаз, в том числе восстановление зрения при близорукости и дальнозоркости. Однако многие товары оказались нелегитимными – около 30% препаратов не имеют необходимой регистрации, которая подтверждает безопасность и эффективность лекарств, а декларации соответствия ряда продуктов были отменены или временно приостановлены госорганами, пишут «Известия».

Результаты мониторинга показывают, что у 43 исследованных товаров нет данных о госрегистрации лекарства или медицинского изделия. В отношении 21 наименования товаров действие деклараций приостановлено или прекращено, уточнил глава ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник.

Упаковка некоторых препаратов не содержит информации на русском языке, что нарушает нормы маркировки и усложняет доступ потребителей к важной информации о составе и правильном применении продукта.

Резник привел в пример японские глазные капели Santen. Этот препарат продается под видом обычного косметического средства. Капли обладают свойствами лечебного препарата, но нужная документация отсутствует, а сама регистрация на продукцию отозвана. Однако Santen продолжают реализовываться в свободном доступе россиянам.