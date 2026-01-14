Эксперт отметил эффективность современной медицины

Современная медицина с мощными препаратами и сильными специалистами сегодня позволяет сохранить и пролонгировать любую, даже самую сложную беременность, но это не отменяет для женщин необходимости внимательно относиться к своему здоровью до и после беременности. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, руководитель акушерского стационара областного перинатального центра Новосибирской облбольницы Елена Серебренникова.

Ранее сообщалось, что девять новорожденных, умерших в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы №1, были недоношенными.

«Беременность зачастую становится сюрпризом, то есть не проводится никакой прегравидарной подготовки (комплекса медицинских, диагностических и профилактических мероприятий для обоих партнеров, направленных на подготовку к здоровой беременности, успешному зачатию и рождению ребенка — прим. ТАСС). Но современная медицина уже вышла на тот уровень, созданы настолько мощные препараты, что есть возможность сохранить и пролонгировать почти любую беременность», — сказала она.

Серебренникова отметила, что, несмотря на профосмотры и проведение диспансеризаций, многие женщины пренебрегают своим здоровьем и равнодушны к своей беременности.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).