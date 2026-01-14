Врачи спасли жизнь подростку, проглотившему магнитные шарики

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь подростку с повреждениями кишечника из-за проглоченных магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

«В МОЦОМД экстренно был госпитализирован 13-летний подросток с острыми болями в животе. В ходе обследования обнаружилась перфорация (дырка) тонкой кишки. Дальнейшая диагностика выявила еще четыре аналогичных повреждения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, позже юный пациент признался, что магнитные шарики проглотил месяц назад.

«Сложность ситуации заключалась в том, что магниты находились в разных отделах кишечника и притягивались друг к другу через стенки, сдавливая их. Это привело к нарушению кровоснабжения и, как следствие, к образованию перфорации. В связи с невозможностью решить проблему малоинвазивным методом, потребовалась лапаротомия для удаления инородных тел. Мы извлекли все шарики и ушили отверстие», – приводит пресс-служба слова врача детского хирургического отделения Сергея Борисова.

Он подчеркнул, что магнитные шарики крайне опасны, так как могут вызвать некроз тканей кишечника, перитонит и другие состояния, угрожающие жизни.

В министерстве добавили, что послеоперационный период прошел без осложнений, на 10-й день подросток был выписан домой с рекомендациями для дальнейшего наблюдения у специалистов по месту жительства.