В Подмосковье рассказали об объемах заготовленной крови

В Московской области за 2025 год удалось собрать и заготовить свыше 83,6 тонн крови и ее компонентов. Донором может стать любой человек старше 18 лет, который не имеет противопоказаний. Для этого надо обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или посетить выездную донорскую акцию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В прошлом году в Московской области собрали более 83,6 тонн крови и ее компонентов, что на 5,5 тонн больше, чем в 2024 году. Отдельно хочется отметить, что большинство донаций проводятся на безвозмездной основе. Многие пациенты обязаны своей жизнью этим неравнодушным людям, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В Минздраве напомнили, что донорская кровь и ее компоненты используются для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.