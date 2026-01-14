В Тюмени придумали, как спасти от внезапной сердечной смерти

В Тюмени врачи областной клинической больницы №1 внедрили современную методику профилактики внезапной сердечной смерти: впервые трём пациентам региона были успешно имплантированы подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы нового поколения.

Эти устройства работают как мини-реанимация под кожей — автономно следят за сердечным ритмом и, в случае критических нарушений, мгновенно подают разряд, восстанавливая нормальную работу сердца. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тюменской области.

По словам Дмитрия Хомутинина, руководителя отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, такие системы рекомендуют больным с высокой угрозой сердечной остановки, например, при низкой фракции выброса крови и серьёзных заболеваниях сердца. Все претенденты проходят комплексное обследование перед постановкой в лист ожидания.

Новые дефибрилляторы практически не доставляют неудобств в повседневной жизни, обеспечивая пациенту постоянную и незаметную защиту. В регионе продолжается отбор и подготовка новых кандидатов для проведения таких операций.