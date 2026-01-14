В заднем проходе мужчины нашли батат длиной 17 сантиметров

В Китае врачи вырезали из кишечника 61-летнего пациента 17-сантиметровый батат. Об этом пишет China.com.

Пожилой мужчина приехал в больницу ранним утром. Он рассказал, что вечером от скуки вставил в задний проход батат и лег спать. Посреди ночи мужчина неожиданно проснулся от невыносимой боли в животе. Он попытался достать батат руками и избавиться от него естественным путем, но тот слишком глубоко застрял.

Врачи пытались разломать огромный корнеплод, но тот оказался слишком крепким. Вытащить его с помощью штопора тоже не удалось. Чтобы извлечь батат, потребовалась хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что в Тайване в заднем проходе мужчины с запором нашли чашку. Врачи пытались вытащить кружку инструментами, но она оказалась слишком скользкой, поэтому они извлекли ее в ходе обычной полостной операции.