Матка пациентки оказалась под угрозой удаления из-за опухоли весом 15 кг

Врачи НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова министерства здравоохранения РФ удалили пациентке гигантскую опухоль матки, тем самым сохранив женщине орган. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

«В НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России успешно проведена нестандартная и технически сложная операция. Наши хирурги удалили гигантскую опухоль матки, вес которой составил почти 15 кг. <...> Цель достигнута: орган сохранен», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пациентка в течение полугода отмечала прогрессирующее увеличение живота. Обследование показало опухоль размером 40 на 30 на 30 см, которая занимала всю брюшную полость и сдавливала внутренние органы. Врачи установили высокий риск значительной кровопотери, главной задачей было сохранить матку.

Отмечается, что операция длилась более двух часов. Хирурги удалили опухоль с левыми придатками, выполнили другие манипуляции и применили современные методики контроля кровопотери, что является ключевым фактором в профилактике осложнений. В настоящий момент прогноз по состоянию пациентки благоприятный.