Хирурги спасли жизнь новорожденного малыша с гастрошизисом

Ижевск. Удмуртия. Хирурги Республиканской детской клинической больницы в Ижевске провели успешную операцию новорождённому с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

После рождения ребёнок был экстренно доставлен в стационар с диагнозом «гастрошизис». При этом дефекте развития брюшной стенки внутренние органы младенца оказываются снаружи.

«Эта патология диагностируется внутриутробно и требует проведения оперативного лечения в первые сутки жизни. В ходе оперативного вмешательства специалисты выявили атрезию тонкой кишки (врождённое отсутствие просвета) и стеноз участка толстой кишки (аномальное сужение толстой кишки, которое может препятствовать нормальному прохождению стула)», — поделился заведующий хирургическим отделением РДКБ Эльдар Шокуев.

Операцию проводили детские хирурги Ольга Егорова и Александра Шокуева. Они провели реконструкцию суженного участка толстой кишки, а внутренние органы ребенка погрузили в брюшную полость и выполнили пластику передней брюшной стенки.

На сегодняшний день работа кишечника полностью восстановлена.