Когда в России заработают передвижные аптеки

Госдума одобрила создание передвижных аптек
Мобильные аптечные пункты начнут свою деятельность в России с 1 июня 2026 года. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запуск такого эксперимента.
Пилотный проект рассчитан на срок до 1 июня 2029 года. В его рамках будет вестись розничная торговля лекарственными препаратами. Положение о порядке проведения такого эксперимента должно будет утвердить правительство РФ. В частности, кабмин определит порядок включения регионов в пилотный проект. Росздравнадзор будет осуществлять контроль за соблюдением при такой торговле установленных требований.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заверил, что принятие такого закона позволит повысить доступность для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны. Идея заключается в том, чтобы мобильные аптечные пункты помогали снабжать население необходимыми медикаментами в тех районах, где стационарные аптеки отсутствуют.
"Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. По данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек только 14% находятся в труднодоступных районах", - пояснил он. Вопрос поднимался в ходе прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина, напомнил Володин.
Эти мобильные пункты будут дополнять существующую инфраструктуру медицинских учреждений и аптечной сети, не заменяя ее полностью. Ассортимент мобильной аптеки, как ожидается, будет широким, но туда не войдут препараты, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические, иммунобиологические, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. Кроме того, "аптеки на колесах" не смогут сами готовить препараты.
Комментарии
Сергей Чижов, член комитета ГД по бюджету и налогам:
"Проблема дефицита медикаментов остается актуальной для отдаленных деревень и поселков. Административные центры, в которых можно приобрести нужные препараты, остаются для многих возрастных жителей недосягаемыми. Во избежание злоупотреблений перечень препаратов, реализуемых передвижными пунктами, будет ограничен. На эксперимент отводится три года - с июня 2026 года до июня 2029 года, и его результаты позволят оценить перспективность такого формата торговли для всей территории РФ. В эксперименте примут участие только аптечные сети, соответствующие критериям, утвержденным правительством. Именно оно определит параметры эксперимента и конкретные регионы, в которых он пройдет".
Сергей Алтухов, зампред комитета ГД по экономполитике:
"Законопроект напрямую адресован потребностям жителей сельских, отдаленных и труднодоступных поселений, где "аптечная пустыня" является хронической проблемой. Даже в Краснодарском крае мы сталкиваемся с подобным запросом от наших избирателей из небольших станиц и хуторов. Уже проработан вопрос о продаже отдельных категорий медикаментов в ФАПах и ВОПах, но есть лекарства, требующие особых условий хранения. И тут передвижные аптечные пункты дают больше возможностей для граждан. Можно, например, заказывать препараты, быть уверенными, что условия хранения не нарушались. Передвижные пункты могут работать по гибкому графику (по определенным дням недели), обслуживать несколько населенных пунктов по маршруту и оперативно реагировать на вспышки заболеваний или ЧС. Организация передвижного пункта, вероятно, будет менее затратной, чем строительство и содержание стационарного объекта, что может привлечь предпринимателей и аптечные сети в ранее неосвоенные территории. Кроме того, этот вид торговли может стать эффективным механизмом реализации программ льготного лекарственного обеспечения и обеспечения жизненно важными препаратами в глубинке".