Когда в России заработают передвижные аптеки

Мобильные аптечные пункты начнут свою деятельность в России с 1 июня 2026 года. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запуск такого эксперимента.

Пилотный проект рассчитан на срок до 1 июня 2029 года. В его рамках будет вестись розничная торговля лекарственными препаратами. Положение о порядке проведения такого эксперимента должно будет утвердить правительство РФ. В частности, кабмин определит порядок включения регионов в пилотный проект. Росздравнадзор будет осуществлять контроль за соблюдением при такой торговле установленных требований.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заверил, что принятие такого закона позволит повысить доступность для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны. Идея заключается в том, чтобы мобильные аптечные пункты помогали снабжать население необходимыми медикаментами в тех районах, где стационарные аптеки отсутствуют.

"Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. По данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек только 14% находятся в труднодоступных районах", - пояснил он. Вопрос поднимался в ходе прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина, напомнил Володин.

Эти мобильные пункты будут дополнять существующую инфраструктуру медицинских учреждений и аптечной сети, не заменяя ее полностью. Ассортимент мобильной аптеки, как ожидается, будет широким, но туда не войдут препараты, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические, иммунобиологические, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. Кроме того, "аптеки на колесах" не смогут сами готовить препараты.

Комментарии

Сергей Чижов, член комитета ГД по бюджету и налогам:

"Проблема дефицита медикаментов остается актуальной для отдаленных деревень и поселков. Административные центры, в которых можно приобрести нужные препараты, остаются для многих возрастных жителей недосягаемыми. Во избежание злоупотреблений перечень препаратов, реализуемых передвижными пунктами, будет ограничен. На эксперимент отводится три года - с июня 2026 года до июня 2029 года, и его результаты позволят оценить перспективность такого формата торговли для всей территории РФ. В эксперименте примут участие только аптечные сети, соответствующие критериям, утвержденным правительством. Именно оно определит параметры эксперимента и конкретные регионы, в которых он пройдет".

