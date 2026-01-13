Генетические данные россиян запретят передавать за границу

Госдума одобрила запрет на передачу генетических данных россиян за границу
В России запретят передавать за рубеж генетические данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований. Такой подготовленный в правительстве законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Данную информацию нельзя будет передавать иностранным физическим и юрлицам, находящимся как на территории России, так и за ее пределами.
Кабмин в пояснительной записке отметил, что сбор, обработка, хранение, использование и передача генетических данных приобретают ключевое значение для безопасности государства и граждан. Уникальность генетической информации определяет необходимость специфических правовых механизмов ее защиты.
Законопроект предусматривает исключения, при которых передача таких данных за границу допускается. К подобным случаям относятся оказание медицинской помощи пациентам — гражданам РФ, разработка и производство лекарств, биомедицинских продуктов и технологий для россиян, а также обеспечение международного сотрудничества в области охраны здоровья и биологической безопасности.
Порядок передачи генетических данных за пределы России, условия такой передачи и требования к организациям и физическим лицам, ее осуществляющим, будут устанавливаться правительством РФ.
Депутат ГД Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") напомнил в комментарии "РГ", что еще в 2017 году президент России Владимир Путин говорил о проблеме вывоза за рубеж биологического материала россиян.
«На протяжении последнего десятилетия не раз вспыхивали скандалы с передачей образцов и аналитических данных иностранным структурам — прямо скажем, утечка данных, — заметил депутат. — В 2016 году норвежский профессор пытался вывезти образцы материала 76 женщин. В 2020 году выяснилось, что одна крупная лаборатория передавала данные. В 2023-м — очередной скандал с продажей биоматериалов россиян за границу. И это только самые яркие случаи. По замечанию одного из авторов американского закона о биологическом оружии, подобные действия похожи на операции по сбору генетического материала нации. В том числе для разработки штаммов, нацеленных на определенные народы. Кто, как и с какими целями использует эти сведения за рубежом, можно только догадываться».