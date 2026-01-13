Генетические данные россиян запретят передавать за границу

В России запретят передавать за рубеж генетические данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований. Такой подготовленный в правительстве законопроект Госдума приняла в первом чтении.

© РИА Новости

Данную информацию нельзя будет передавать иностранным физическим и юрлицам, находящимся как на территории России, так и за ее пределами.

Кабмин в пояснительной записке отметил, что сбор, обработка, хранение, использование и передача генетических данных приобретают ключевое значение для безопасности государства и граждан. Уникальность генетической информации определяет необходимость специфических правовых механизмов ее защиты.

Законопроект предусматривает исключения, при которых передача таких данных за границу допускается. К подобным случаям относятся оказание медицинской помощи пациентам — гражданам РФ, разработка и производство лекарств, биомедицинских продуктов и технологий для россиян, а также обеспечение международного сотрудничества в области охраны здоровья и биологической безопасности.

Порядок передачи генетических данных за пределы России, условия такой передачи и требования к организациям и физическим лицам, ее осуществляющим, будут устанавливаться правительством РФ.

Депутат ГД Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") напомнил в комментарии "РГ", что еще в 2017 году президент России Владимир Путин говорил о проблеме вывоза за рубеж биологического материала россиян.