Женщина назвала симптом рака, испугавший даже врачей

24-летняя пациентка, у которой обнаружили рак кишечника третьей стадии, раскрыла три симптома, вызвавшие у нее подозрение. Видео об этом британка Пейдж Сейферт опубликовала в соцсети. Она подчеркнула, что перечисленные признаки "автоматически не указывают на рак" и "нет необходимости паниковать", однако провериться нужно.

"Эти симптомы часто связаны с такими вещами, как СРК, целиакия, и рядом других вещей", - добавила она.

Болезнь началась с сильной усталости, которую британка связала с дефицитом витаминов. Однако проявления были "слишком нетипичными".

"Мои глаза все время хлопали. Не важно, если я при этом спала по 12 часов, я была просто истощена. Усталость, связанная с раком, - это совершенно другой уровень", - цитирует Пейдж газета Mirror.

Вместе с усталостью женщина ощущала боль в животе, который "надувался как шарик", у нее возникли проблемы с аппетитом. Смущало и то, что симптомы то появлялись, то бесследно исчезали. Это оттягивало поход к врачу.

К специалистам женщина обратилась только тогда, когда заметила кровь при походе в туалет. Когда медики узнали о симптомах, то тут же назначили обследование, заподозрив онкологию (несмотря на молодой возраст пациентки). В результате они выявили активно растущую опухоль. Действовать надо было немедленно, заявили врачи. Сейчас британка продолжает лечение.

Ранее зарубежные исследователи заявили, что одной из основных причин увеличения числа случаев развития рака кишечника в молодом возрасте - тенденция наблюдается в последние годы - является сидячий образ жизни