В Южной Осетии модернизируют систему скорой медпомощи по стандартам РФ

Министерство здравоохранения Южной Осетии проводит модернизацию системы скорой медицинской помощи республики в соответствии с российскими стандартами. Как сообщил ТАСС глава Минздрава республики Сослан Наниев, система будет модернизирована поэтапно в течение 2026 года.

"Модернизация системы предполагает создание единой службы с целью координации оказания помощи на месте и оперативное направление больного в учреждение, где есть необходимые специалисты. Новая система потребует дополнительного обучения специалистов современным алгоритмам оказания помощи и постоянное повышение их квалификации. Проект модернизации в активной стадии и реализуется при содействии специалистов Федерального центра медицины катастроф России (ФЦМК). Система оказания скорой медицинской помощи будет модернизирована поэтапно, уже в течение этого года", - сказал Наниев.

Он отметил, что главная задача на сегодняшний день - сокращение времени оказания медицинской помощи. По словам собеседника агентства, сейчас во всех районах есть скорые, которые приезжают на вызовы граждан, но они изолированы от медучреждений.