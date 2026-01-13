Люди с ожирением чаще страдают от онкологических болезней, нежели люди с обычной массой тела. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"Чтобы разобраться в этом медицинском парадоксе, с 2021 года в Клинике поликлинической терапии начали изучать ассоциативные связи между онкологическими заболеваниями и ожирением, детализируя особенности фенотипов ожирения в развитии рака. На основании длительного наблюдения пациентов ученые установили высокую корреляцию ожирения и различных патологий, при этом акцент смещается в сторону наличия у них метаболического синдрома и сочетания отдельных его компонентов", - говорится в сообщении.

Установлено, что "ожирение по женскому типу" не несет высоких кардиометаболических рисков, тогда как абдоминальное ожирение сопряжено с самыми серьезными сердечно-сосудистыми, метаболическими, онкологическими рисками. У некоторой категории пациентов, имеющих ожирение, характеризующееся увеличением жировой ткани с одновременной потерей мышечной массы и силы, риски увеличиваются вне зависимости от индекса массы тела.

"В то же время, лица со второй и третьей степенью ожирения, успешно контролирующие свои хронические заболевания (сахарный диабет, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца) и основные параметры обмена (глюкозу, холестерин, мочевую кислоту), с высокой приверженностью к приему антигипертензивных, липидкорригирующих, сахароснижающих препаратов, демонстрируют более низкий процент заболеваемости раком. То есть успешно проводимая терапия социально значимых заболеваний может оказывать протективный эффект", - пояснила доцент кафедры поликлинической терапии Сеченовского Университета Инна Васильева.

Кроме того, ученые установили первоочередное влияние абдоминального ожирения как основного компонента метаболического синдрома в развитии онкозаболевания. При этом вероятность развития рака многократно возрастает при сочетании абдоминального ожирения длительностью более 10 лет с двумя и более компонентами метаболического синдрома.