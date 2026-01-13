Как робот помогает нейрохирургам проводить сложнейшие операции

Алматинским нейрохирургам на операциях теперь ассистирует робот. Впервые в городе в клиническую практику внедрили высокоточный аппарат с элементами искусственного интеллекта. Он помогает врачам проводить самые сложные операции на головном мозге. За его работой наблюдала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

© Мир24

Робот в операционной не вместо врача, а рядом с ним. Это его суперточный помощник, дополнительные глаза и навигатор, который ведет хирурга по самым сложным маршрутам внутри мозга с точностью в доли миллиметра.

На операционном столе пациентка с метастазами в головном мозге. Годы борьбы с онкологией, постоянные боли, головокружение, провалы в памяти. Случай один из самых сложных, говорят врачи. Опухоль глубоко.

Ердос Алгазиев, врач-нейрохирург Центра нейрохирургии Городской клинической больницы №7:

«Во время обследования мы выявили два очага. Один в левой лобной доле, другой глубже в теменной области, сопровождающийся смещением срединных структур. Важно сохранить все функции двигательных центров. Нам нужно очень точно выбрать глубину и траекторию к нужному месту. Это ювелирная работа. И тут машина показывает, как нам двигаться».

Искусственный интеллект анализирует данные с такой скоростью, что врачи получают полную картину в режиме реального времени. Это позволяет им не просто снизить риски, а практически свести их к минимуму.

«Позволяет делать биопсию, причем биопсию не только в одном месте, а сразу в нескольких местах. Уменьшаем инвазивность, то есть не такая агрессивная операция, как была, менее инвазивная это как раз та тенденция, которая сейчас существует во всем мире, потому что мир стареет: с возрастом человеку нельзя проводить обширные, большие операции, поэтому вся хирургия, не только нейрохирургия, стремится к уменьшению операции», – отметил руководитель Центра нейрохирургии Городской клинической больницы №7 Ермек Дюсембеков.

Вмешательства меньше, восстановление быстрее, говорят врачи. Эту пациентку выпишут уже через 10 дней. Еще одно важное преимущество: длительность операции сокращается, в среднем, вдвое, говорят хирурги. То есть, если в обычном режиме она идет плюс-минус 4 часа, то с участием робота всего два.

А это значит больше спасенных жизней. Сейчас в отделении в год оперируют свыше 600 пациентов. Робота-ассистента планируют привлекать постоянно. Он мобильный и компактный.

Все эти высокотехнологичные операции проводят бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования. Благодаря роботу-ассистенту алматинские нейрохирурги теперь могут с высокой точностью лечить не только опухоли, но и эпилепсию, а также прицельно удалять гематомы.