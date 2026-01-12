Врачи спасли мужчину после клинической смерти

Мужчину, пережившего клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком, спасли специалисты сосудистого «шок-центра» Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

«Он потерял сознание прямо в спортивном зале: у него внезапно произошла фибрилляция желудочков и остановка сердца. Быстрое реагирование окружающих и работа бригады скорой помощи позволили спасти ему жизнь. Мужчину доставили в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и в условиях продолжающейся сердечно-легочной реанимации», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, благодаря отработанному алгоритму экстренной помощи, пациента сразу доставили в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установка стента с лекарственным покрытием восстановила кровоток, что позволило нормализовать работу сердца.

«После успешного лечения в кардиореанимации пациент уже через 5 дней был переведен в кардиологическое отделение, а вскоре выписан домой в стабильном состоянии», — резюмировали в пресс-службе больницы.