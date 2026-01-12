Турист подхватил редкую болезнь в священном источнике на Бали

Турист заразился бластоцистозом после обряда очищения в священном источнике на Бали. Об этом рассказали в Telegram-канале Baza.

По информации канала, супружеская пара отправилась на Бали, чтобы посетить водный храм Тирта Эмпул. Для ритуала нужно было трижды окунуться в источник и прополоскать рот священной водой. Мужчина выполнил обряд, но через полгода у него появились кожные высыпания по всему телу: крапивница, зуд и акне.

По словам жены, здоровье мужа резко ухудшилось: его ЖКТ перестал переваривать пищу, возникли проблемы с поджелудочной железой, а сон пропал. Врачи не могли поставить диагноз более полугода, пока мужчина не сдал анализ на бластоцисты — паразиты, которые появляются в загрязненной воде. С диагнозом он боролся в течение года, неоднократно попадая в больницу.

— Сейчас мужчина пошел на поправку, его здоровью больше ничто не угрожает, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на горнолыжном курорте в Шерегеше произошло массовое заражение ротавирусом. Симптомы кишечной инфекции появились только у тех туристов, которые посещали местное кафе. По словам одной из пострадавших, ее семья уже несколько дней мучается от болей в животе и температуры. Представители общепита отрицают свою причастность к инциденту.