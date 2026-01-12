Стало известно, сколько россиян недовольны качеством работы поликлиник

Результаты недавнего исследования ВЦИОМ показали, что половина граждан Российской Федерации (50%) выражает неудовлетворение уровнем медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщает Аltapress, положительную оценку бесплатной медицине дали 42% участников опроса.

Ключевые факторы, вызывающие недовольство, связаны с трудностями в кадровом обеспечении сферы здравоохранения. Примерно 33% опрошенных жалуются на нехватку врачей, а 25% отмечают недостаток чуткости и отзывчивости со стороны медработников. Кроме того, значительное число респондентов сталкиваются с проблемами при записи к врачам-специалистам и длительным ожиданием приема в поликлиниках.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации признают наличие данных проблем и заявляют, что первоочередными задачами на 2026 год являются продолжение реализации национальных проектов в области здравоохранения и активное внедрение цифровых решений. Одним из способов улучшения ситуации станет включение в программу ОМС пятнадцати новых передовых методов лечения, начиная с текущего года.