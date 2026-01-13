В Красногорской больнице появилась новая методика лечения аневризмы

Бригада скорой помощи доставила в Красногорскую больницу 74-летнюю женщину с жалобами на головную боль, тошноту и неустойчивость при ходьбе. Компьютерная томография и ангиография сосудов головного мозга показала мешотчатую аневризму правой внутренней сонной артерии. Это означает расширение участка сосуда с истончением его стенки с последующим разрывом, что привело к геморрагическому инсульту – кровоизлиянию в головной мозг.

© Вести Подмосковья

По данным Минздрава Московской области, врачи в экстренном порядке провели оперативное вмешательство — эндоваскулярную трансартериальную окклюзию полости аневризмы с помощью микроспиралей. Это малоинвазивная процедура, при которой через катетер, введенный в бедренную артерию, доставляется специальный материал, который позволяет прекратить кровоток, предотвратить разрыв и кровоизлияние. Такое вмешательство провели в Красногорской больнице впервые.

Пациентка уже выписана домой. Ранее для лечения такого заболевания единственным доступным методом была открытая хирургическая операция. Она включала трепанацию черепа и наложение клипс на шейку аневризмы для ее выключения из кровотока.