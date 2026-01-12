Робот помог спасти человека через час после остановки сердца

В Набережных Челнах робот-реаниматолог помог врачам вывести пациента из клинической смерти. Его вернули к жизни через 65 минут после остановки сердца.

Уникальный случай произошел в Больнице скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина. Сюда доставили 62-летнего жителя Менделеевска с инфарктом миокарда. На тот момент сердце больного уже не билось.

Медики взялись за спасение умирающего. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, к аппарату ЭКМО, который разгонял кровь вместо сердца. А затем рентгенхирурги выполнили стентирование коронарной артерии. Но все эти процедуры были бы бесполезны, если бы им не помогал робот-реаниматолог. Он проводил мужчине непрямой массаж сердца, что позволяло защитить мозг от кислородного голодания.

Как правило, если врачам за 30 минут не удается вывести пациента из клинической смерти, то он теряет шанс на спасение. Но здесь медики не стали опускать руки, даже спустя час. И мужчину удалось вернуть с того света.

После этого он еще семь дней провел в реанимации, был подключен к аппарату ЭКМО. А затем мужчину перевели в отделение кардиологии. Сейчас его выписали, он находится дома в родном городе.