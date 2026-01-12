Беременной россиянке провели уникальную операцию и удалили паразитов из печени

Россиянке Кристине Корчагиной провели сложную операцию, удалив паразитов в печени и сохранив ребенка. Об истории пациентки «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Сеченовского Университета.

Молодая женщина рассказала, что о заболевании узнала случайно. Во время УЗИ брюшной полости у нее нашли множественные новообразования в печени, которые оказались эхинококковыми кистами.

Врачи предложили женщине прервать беременность и срочно начать противопаразитарную терапию. Но пациентка отказалась и решила выносить ребенка. В конце концов она попала в Клинику факультетской хирургии имени Н.Н. Бурденко, где имеется уникальный опыт проведения подобных операций.

«Хирурги провели молодой женщине малоинвазивное вмешательство под УЗИ-контролем, благодаря которому паразиты были уничтожены. В декабре пациентка родила здорового малыша, случившуюся с ней историю она считает абсолютным чудом», — рассказали в университете.

